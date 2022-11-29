Зеленская встретилась с другом Украины Борисом Джонсоном: теперь будет помогать Изюму

В Лондоне состоялась презентация Фонда Елены Зеленской, которую посетили многие британские дипломаты и политики. Среди них был и бывший премьер-министр страны Борис Джонсон, который дружит с Зеленскими.

В рамках большого визита Елены Зеленской в Великобританию первая леди представила инициативу по сбору средств на реконструкцию Центральной городской больницы в Изюме. Именно она стала крупнейшим медицинским заведением Харьковской области.

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Среди гостей события можно было увидеть украинских волонтеров, врачей, учителей, а также бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Для мероприятия сама же первая леди выбрала черный брючный костюм от украинского бренда Gasanova.

Зеленская с собственным фондом организовала аукцион в Лондоне / Фото с телеграммы первой леди

Для сбора средств на больницу был организован аукцион, который состоялся при поддержке известного аукционного дома Christie's. Среди лотов были 4 важных символических экспоната: картина 11-летнего Максима Бровченко; обломок российской ракеты, попавшей в киевскую телебашню третьего марта; иллюстрация украинского художника Сергея Майдукова и холст британского художника Марка Квинна "Киевская Мадонна" – за него заплатили 100 тысяч фунтов стерлингов.

Зеленская говорит, что миссия ее команды – это дать понимание людям, пережившим оккупацию, что с ними не только украинский народ, но и весь мир. Также она искренне поблагодарила партнеров за поддержку на 9 месяцев войны.

Когда украинские военные увольняли Херсонщину, люди встречали их объятиями. Люди плакали от счастья и доставали украинские флаги, которые прятали во время оккупации. С одной стороны, это эпизод, который, пожалуй, больше всего вдохновляет эту войну. С другой – это очередная гуманитарная катастрофа, медицинский коллапс и просветительская пропасть как результат российского вторжения,

– отметила в речи Елена Зеленская во время мероприятия Фонда.

Напомним, что Елена Зеленская днем ранее посетила историческую радиостанцию BBC, где в свое время во время Второй мировой войны звучали речи Уинстона Черчилля. Также она встретилась с супругой нового премьер-министра страны Риши Сунака Акшатой Мурти.

Борис Джонсон, в частности, несколько дней назад лично отгрузил гуманитарную помощь, которая поедет в больницы на освобожденной Херсонщине.