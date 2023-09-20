На второй день в США: Елена Зеленская появилась на публике с забинтованным пальцем правой руки
Источник:Елена Зеленская
Первая леди Украины Елена Зеленская находится в США с рабочей поездкой. Во второй день ее пребывания за границей в сети заметили, что супруга президента перебинтовала палец правой руки.
Во второй день рабочей поездки в США первая леди встретилась с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом. На снимках, сделанных во время встречи, видно, что Елена Зеленская могла повредить или травмировать палец.
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Елена Зеленская могла травмировать палец
На среднем пальце правой руки виднеется повязка телесного цвета. Елена Зеленская прикрыла поврежденный палец бумагами.
Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди
Также в сети появилось видео с выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Первая леди тоже была в зале и поддерживала мужчину.
Когда Елена Зеленская аплодировала, то делала это очень осторожно, чтобы не задеть забинтованный палец.
Первая леди, вероятно, травмировала палец: видео
Первая леди в США
- В понедельник, 18 сентября, Владимир и Елена Зеленские прибыли в Нью-Йорк на мероприятия полей 78 Генассамблеи ООН. Кстати, еще тогда первая леди была без повязки на пальце.
- На следующий день Елена Зеленская встретилась с главой Всемирной организации здравоохранения и обсудила с ним ментальное здоровье украинцев. На встречу первая леди примерила ассиметричный костюм черного цвета украинского дизайнера Андре Тана.
- Также первая леди приняла участие в мероприятии "Борьба за будущее, украинские дети в войне". Она обратилась непосредственно к Генсеку ООН и попросила приложить усилия, чтобы украинские дети перестали страдать от действий России.