На второй день в США: Елена Зеленская появилась на публике с забинтованным пальцем правой руки

Первая леди Украины Елена Зеленская находится в США с рабочей поездкой. Во второй день ее пребывания за границей в сети заметили, что супруга президента перебинтовала палец правой руки.

Во второй день рабочей поездки в США первая леди встретилась с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом Гебреесусом. На снимках, сделанных во время встречи, видно, что Елена Зеленская могла повредить или травмировать палец.

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Елена Зеленская могла травмировать палец

На среднем пальце правой руки виднеется повязка телесного цвета. Елена Зеленская прикрыла поврежденный палец бумагами.



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

Также в сети появилось видео с выступления президента Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Первая леди тоже была в зале и поддерживала мужчину.

Когда Елена Зеленская аплодировала, то делала это очень осторожно, чтобы не задеть забинтованный палец.

Первая леди, вероятно, травмировала палец: видео

Первая леди в США