В платье с вырезом и на шпильках: Елена Зеленская снялась для обложки испанского издания

Первая леди снялась для популярнейшей испанской газеты El Mundo. Елена Зеленская очаровала лаконичным образом в черном платье с вырезом и туфлях-лодочках на шпильке.

Жена президента Украины также дала интервью этому изданию. Раньше Зеленская в белой вышиванке посетила Израиль.

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Теперь первая леди снялась в стильной фотосессии для издания El Mundo. В своем Инстаграмме она показала некоторые снимки из фотосета.

Перед камерами Елена Зеленская предстала в черном платье меди с длинными рукавами и небольшим вырезом в зоне декольте. Образ первая леди дополнила белыми туфлями-челноками на шпильках.



Елена Зеленская в газете El Mundo / Фото с ее инстаграммы

Зеленская также вложила волосы в локоны, сделала нежный макияж и надела лаконичные серьги.

Первая леди дала небольшое интервью газете. В нем она рассказала о войне на Украине.

Украина отстаивает сейчас не только свои жизни, но и свои ценности, общие со всем нормальным человечеством, право каждого жить свободным и защищенным в своей стране. Между тем российское общество двигается в другую сторону,

– заявила Зеленская.



Елена Зеленская в газете El Mundo / Фото с ее инстаграммы

По ее словам, Украина идет к европейской толерантности по отношению ко всем своим гражданам. Это медленная трансформация, но она не происходит.

"Мы принимаем, что люди – разные: в их национальностях, предпочтениях, идентичностях, самовыражении, – и имеют право на это. Нападающий (Россия – 24 Канал) не допускает об этом мнения", – добавила она.

К слову, в начале июня Елена Зеленская встретилась с прибывшим в Украину премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Жена президента выбрала для официальной встречи эффектный яркий костюм, который дополнила острыми туфлями