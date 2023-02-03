Елена Зеленская поразила образом на встрече с Урсулой фон дер Ляен: фото в блузке цвета хаки

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев утром 2 февраля. В преддверии саммита Украина – ЕС она встретилась с Еленой Зеленской. Они обсудили тему преодоления сиротства и переход к семейным формам воспитания. Образ первой леди не остался без внимания.

В Украину Урсула фон дер Ляен приехала в четвертый раз после вторжения России, на этот раз с Жозепом Боррелем. Елена Зеленская рассказала ей, что Украина как никогда близка к тому, чтобы избавиться от устаревшего советского явления – детских домов – и найти приемную семью для каждого ребенка. Все потому, что за последние несколько месяцев 800 украинских семей начали консультации по возможному усыновлению.

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Рассказала госпоже фон дер Ляен, что быть приемной семьей в Украине сейчас тяжело как никогда. Для примера: 343 приемных семьи, в которых воспитывается 1 386 детей, стали переселенцами внутри страны, потому что потеряли свое жилье или не чувствуют себя больше в безопасности. Еще 706 семей с 3093 детьми выехали за границу. Им тоже часто некуда возвращаться… Я не устаю повторять, что на этой войне мы боремся за основные права человека. А для ребенка это право – жить в семье, иметь любящих родителей,

– написала Елена Зеленская в инстаграме.

К тому же воспитание детей в семьях, а не в детских домах – является одним из требований для вступления Украины в ЕС. Почти все страны-соседи прошли этот путь во время вступления в Европейский Союз, а мы должны пройти этот путь во время войны.

Образ Зеленской на встрече с Урсулой фон дер Ляен

На рабочую встречу первая леди Украины пришла в штанном образе. На ней блузка цвета хаки с воротником и черные брюки по фигуре. Волосы она традиционно уложила на левую сторону и дополнила look лаконичными золотыми серьгами-шариками и легким макияжем.

В начале они с Урсулой фон дер Ляен обменялись теплыми объятиями, ведь видятся далеко не в первый раз.

Елена Зеленская с Урсулой фон дер Ляен / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская с Урсулой фон дер Ляен / Фото из инстаграма первой леди Украины