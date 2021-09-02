Елена Зеленская украсила обложку украинского Elle

Первая леди Украины Елена Зеленская стала главной героиней праздничного выпуска украинского номера Elle, который посвятили 20-летию глянца в Украине.

Всемирно известный журнал Elle уже 20 лет радует украинских модниц новостями. По случаю торжественной даты в фотосессии для праздничного номера позировала жена президента.

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Елена Зеленская на обложке глянца

Первая леди Украины позировала на камеру, сидя в элегантной белой кофте, которую соединила с юбкой или брюками с гусиным принтом. Волосы Елена Зеленская уложила в легкие волны, а на лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.

Жена Владимира Зеленского искренне улыбалась. Она впервые украсила обложку этого глянца, а также дала новое большое интервью.



Елена Зеленская на обложке "Elle Украина" / Фото из инстаграма "Elle Украина"

Текст публикации "Elle Украина":

Журнал Elle празднует свое 20-летие в Украине! Встречайте юбилейный номер с Еленой Зеленской на обложке! Эксклюзивное интервью с первой леди Украины! А также в номере самые яркие фотосессии и материалы за всю историю украинского издания Elle! В продаже с 3 сентября. Elle – 20 лет моды!