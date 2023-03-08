В синем костюме: Елена Зеленская ошеломила элегантностью на форуме Forbes 30/50

Первая леди Украины выступила на форуме Forbes 30/50 к Международному женскому дню. Там рассказала, как изменилась жизнь украинских женщин за последний год и как, несмотря ни на что, они продолжают менять мир. А также покорила публику элегантным аутфитом.

Форум прошел в ОАЭ, где Елена Зеленская находится сейчас с официальным визитом. Там было несколько рабочих встреч, а также рассказала об украинских женщинах, которые уже год живут в войне.

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Элегантный образ Елены Зеленской

На форум Forbes 30/50 первая леди приехала в элегантном костюме насыщенного синего цвета, состоявшего из широких брюк и пиджака. Довершила look коричневым шарфом с сине-желтыми узорами. Из обуви выбрала коричневые туфли-лодочки на высоком каблуке.

Волосы Зеленская аккуратно уложила, а на лице сделала фирменный повседневный макияж в коричневых тонах.

Елена Зеленская на форуме Forbes 30/50 / Фото с телеграмма первой леди

Первая леди Украины выступила на форуме, рассказала там о жизни украинских женщин, которая мгновенно изменилась на борьбу и смертельный риск. Зеленская рассказала о гибели чрезвычайной украинской девушки. Ее звали Яна Рыхлитка. До вторжения она работала в IT-сфере, после вторжения – научилась тактической медицине и спасала людей. Десятки, может быть, сотни бойцов обязаны ей жизнью. На днях спасательный автомобиль Яны попал под обстрел под Бахмутом.

Приняла участие в форуме Forbes 30/50 к Международному женскому дню и рассказала, как изменилась жизнь украинских женщин за последний год и как, несмотря ни на что, они продолжают менять мир. Мир должен знать об этом ежедневном подвиге и понимать, какой тяжелой ценой дается остановка агрессии.

– написала Елена Зеленская под видео.

Напомним, накануне первая леди вместе с мужем побывала во Львове. Там они встретились с президентом Латвии и посетили Лычаковское кладбище, чтобы почтить павших украинских защитников. Для поездки во Львов Зеленская выбрала стильный и строгий look.