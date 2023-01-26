В сером костюме и брошью с жемчугом: Елена Зеленская на встрече со студентами – фото

Первая леди Украина встретилась со студентами-архитекторами и рассказала об Альбоме безбарьерных решений. Для рабочего выхода Зеленская выбрала деловой серый костюм, который дополнила стильным аксессуаром.

Первая леди общалась со студентами вместе с вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

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Зеленская рассказала студентам об инструменте, который поможет сделать это максимально человечно – об Альбоме безбарьерных решений. В рамках инициативы первой леди "Без барьеров" презентовали его первую главу еще в 2021 году. Но война придала ему особую актуальность.

– практическое руководство, рекомендующее и на примерах демонстрирующее, как городская среда может быть дружественной к разным пользователям.

"От архитекторов и строителей зависит, каким будет пространство вокруг наших людей – тех, кто на протезах или на колесных креслах, тех, у кого нарушения зрения или ментальные, вокруг пожилых людей, вокруг мам с детьми, вокруг всех нас, – потому что никому из нас действительно не нужны препятствия. Их и так много создала война. Конечно, самого Альбома недостаточно. Принципы безбарьерности должны появиться в учебных программах вузов. И не только профильных", – подчеркнула супруга президента.

Деловой look Елены Зеленской

Для встречи первая леди выбрала деловой костюм серого цвета, который состоял из жакета и брюк клеш. Под жакет надела трикотажную молочную водолазку. К карману на жакете Елена прикрепила элегантную брошь с жемчугом.

Ее аутфит, как обычно, завершили аккуратная укладка и нежный макияж. Среди украшений на этот раз выбрала лаконичные золотые серьги.

Елена Зеленская встретилась со студентами / Фото из телеграма первой леди

Отметим, что в день рождения Владимира Зеленского мы вспоминали его выходы с женой в 2022 году. Фото супругов, которые разлетелись сетью за время полномасштабного вторжения, смотрите по ссылке.