Елена Зеленская с певицей ROXOLANA представила общий проект: о чем он

Елена Зеленская создала общий проект с певицей ROXOLANA. Они выпустили совместное видео "Говори", которое записали на жестовом языке.

Первая леди Украины Елена Зеленская в Международный день жестовых языков представила специальный проект. Это видео, которое она записала вместе с украинской певицей ROXOLANA.

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Елена Зеленская презентовала видео из ROXOLANA

Жена президента вместе с певицей ROXOLANA записала видео-инклюзивную версию песни "Говори". Еще год назад артистка презентовала такой ролик, но в этот раз можно увидеть, как выглядят слова поддержки в других языках. В мире их около 300, но в клипе – украинский, английский, польский, испанский и французский.

Обычное "Как ты?" с началом полномасштабного вторжения стало синонимом любви и заботы. А что, если человек не может услышать вашего "Как ты?" из-за нарушения слуха? Что, как она в другой стране, а ее единственный родной язык – жестовой? Представьте, какую силу будет тогда ваше слово!

– подчеркнула первая леди.

"Сотни тысяч украинцев имеют нарушение слуха. Значительная часть этих людей уехала, ища безопасности за границей. Они должны адаптироваться к другой жизни, и каждый из нас может им в этом помочь – вниманием, поддержкой, простыми фразами: "Я тебя понимаю. Мы все сможем, потому что в конце концов мы едины, мы вместе!" - добавила она.

В клипе "Говори" кроме первой леди и ROXOLANA снимались актеры театра мимики и жеста "Радуга". Елена Зеленская подчеркнула, что у видео несложные фразы, поэтому их можно с легкостью изучить. "И говорите. Губами, мимикой, жестами – не имеет значения как. Но имеет возможность быть услышанными".

Инклюзивное видео "Говори" с Зеленской и ROXOLANA: смотрите видео

"Я очень благодарна первой леди Елене Зеленской за такой общий социальный проект, в котором каждый видим и каждый важен. Ведь только все вместе мы можем преодолеть все барьеры и создать общее безбарьерное пространство в нашей родной стране!" – добавила артистка ROXOLANA.