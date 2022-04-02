Елена Зеленская рассказала итальянцам об украинках-героинях из Харькова, Чернигова, Ирпеня

Супруга президента остается в Украине с двумя детьми. Она чуть ли не каждый день выходит на связь с иностранными журналистами и рассказывает о нашем героизме. На днях Елена Зеленская дала интервью итальянской газете La Repubblica.

Итальянцам первая леди Украины рассказала о наших женщинах и девушках, которые совершают героические поступки в тылу, пока мужчины воюют на передовой. В свежем разговоре с прессой Елена Зеленька вспомнила Ирину Кондратову из Харькова, Наталью Песоцкую из Чернигова и Настю Тихую из Ирпеня.

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Елена Зеленская об украинках-героинях

Жена президента призналась, что в самые сложные времена нашей независимости не перестает восхищаться украинскими женщинами. Сначала Зеленская вспомнила врача Ирину Кондратову из Харькова, которая под обстрелами спасает новорожденных малышей.

свой инстаграм-аккаунт врачу передал сам Дэвид Бекхэм. Футболист хочет, чтобы о подвигах украинцев знал если не весь мир, то хотя бы 72 миллиона его фолловеров.

"Наталья Песоцкая – воспитательница из приюта в Чернигове, спасшая 30 детей-сирот. Она не только была с ними в бомбоубежище, но и смогла вывезти их под обстрелами в безопасное место! Или Настя Тихая – девушка из Ирпеня, которая не забыла о братьях меньших. Под обстрелами, по взорванной дороге пешком вывела в безопасное место целый приют для животных-инвалидов", – добавила первая леди.

Для меня очень много украинских женщин – пример и образец… Вот невероятные женщины. Вот, кто пример,

– с гордостью подчеркнула Елена Зеленская.

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