Это ей "заходит", – Елена Зеленская наконец-то рассекретила, на кого учится дочь президента

Дочь Владимира Зеленского уже год как студентка. Все это время президент не рассказывал, где учится его 18-летняя Александра. Теперь Елена Зеленская рассекретила, кем станет девушка в будущем.

Первая леди назвала специальность своей дочери. Ранее Зеленька рассказывала, как в прошлом году Александра сдала мультипредметный тест вместо ВНО.

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Елена Зеленская сообщила, что ее дочь выбрала юридическую специальность. Интересно, что о поступлении в университет и выборе специальности они говорили в течение пяти лет.

Были разные варианты от нее, какие-то предложения, от нас, мы все это обсуждали, и столь длинные у нас были дискуссии… Это был один из наших вариантов, которые мы ей предлагали. Но она подавала документы в несколько специальностей, должна была выбрать одну из них и выбрала юридическую,

– призналась первая леди.

Жена Зеленского добавила, что девушка выбрала специальность удачно, сейчас ей это нравится.

"Я смотрю на нее – это ей "заходит", как говорится. Это идет мягко, без напряжения, у нее получается. Поэтому надеюсь, что она продолжит эту свою дорогу. Но мы не давили на нее. Нам хотелось, чтобы она имела возможность выбрать самостоятельно", – добавила Елена.

Зеленские не называют вуз, где учится Александра, однако девушка точно получает образование в Украине. Также неизвестно, в какой школе учится их младший сын. Ранее первая леди рассказывала, что в связи с войной в Украине мальчик заинтересовался видами оружия и другими военными деталями.

К слову, недавно президент Украины рассказывал, что 18-летняя дочь Александра и 10-летний Кирилл остаются в Украине. "Кто-то отправляет своего ребенка воевать на фронт, а наши дети будут где-то на море за границей? Это будет нечестно и несправедливо", – высказался Александр Зеленский.