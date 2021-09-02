Елена Зеленская на рабочей встрече позировала в черном костюме: фото из США

Рабочий визит президентской четы Украины в США продолжается. Первая леди Елена Зеленская для одной из встреч выбрала черный костюм и белую блузку.

Один из дней в Соединенных Штатах Америки в рамках официального визита Елена Зеленская посвятила встрече с женщинами-лидерами Power women.

К теме Уровень женской силы невероятный, – Зеленская в США встретилась с женщинами-лидерами Power women

Образ Елены Зеленской

С успешными женщинами первая леди Украины встретилась в элегантном костюме черного цвета, состоявшем из пиджака и приталенной юбки. Под пиджак Лена надела белую блузку с воротничком. Талию женщины подчеркнул ремень в тон костюма. Такой look Зеленская соединила с черными туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Жена Владимира Зеленского уложила волосы в легкие локоны, а на лице сделала макияж в коричневых оттенках. Среди аксессуаров довершила сдержанный и стильный аутфит минималистичными серьгами.



Елена Зеленская в США / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в США / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в США / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в США / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в США / Фото из инстаграма первой леди



Елена Зеленская в США / Фото из инстаграма первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

Как дальше формировать работу международной платформы, начатой на Киевском саммите первых леди и джентльменов? Функционал первой леди существует в мире? Как конкретно меняется жизнь граждан и гражданок нашей страны ежедневно?

Эти и многие другие вопросы нам удалось поднять на встрече Power women, участницей которой мне посчастливилось стать.

Каждая из женщин, истории успеха которых я сегодня услышала, заслуживает уважения. Успеха, преисполненного также и вызовов, с которыми все они блестяще справились. Вот их имена:

посол Меланн Вервир – исполнительный директор Института женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета;

Пола Добрянски – американский дипломат, государственная деятельница и эксперт по внешней политике;

Лесли Вайс – заместитель директора Национальной коалиции по вопросам евразийского еврейства (NCSEJ);

Грейс Нельсон – жена бывшего сенатора от штата Флорида, а ныне главы Национального аэрокосмического агентства Билла Нельсона;

Алекса Чопивская – директор программы "Мировая экономика" Аспен Института;

Мелинда Херинг – заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета;

Дженифер Кляйн – сопредседатель Совета Белого дома по гендерным вопросам;

Рейчел Вогельштейн – старшая советница Белого дома по гендерным вопросам;

Оксана Маркарова – Посол Украины в США;

Джулисса Рейносо – глава аппарата первой леди США.

Рада была поделиться собственным опытом с этими сильными женщинами. Часто именно такие встречи становятся основой для новых совместных инициатив и единения.