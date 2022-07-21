"Для меня это был экзамен, я его сдала": Елена Зеленская об историческом визите в США

Первая леди Украины Елена Зеленская поделилась впечатлениями после исторического выступления перед Конгрессом США и визита в Америку. Она рассказала о своей миссии и поднимаемых вопросах.

Елена Зеленская на днях посетила президентскую чету Байденов и выступила перед Конгрессом. В национальном телемарафоне она рассказала о впечатлениях от поездки, сообщает 24 канал.

К слову Символизирует засеянное поле: Елена Зеленская выступила в Конгрессе США в пиджаке с особой вышивкой

Елена Зеленская о личных впечатлениях от поездки

Первая леди призналась, что надеялась, что сможет расслабиться, когда приедет в Соединенные Штаты. Но все произошло наоборот.

Ситуация обратная, потому что ты постоянно в напряжении – как там. Когда я сошла с самолета, я уже прочла несколько плохих новостей из Украины. И у меня в телефоне стоят настройки на воздушную тревогу, я слышала ее несколько раз. Каждый раз ты думаешь, что там дома, как дети,

– поделилась Елена Зеленская.

"Я с ними не расставалась уже несколько месяцев и сейчас это для меня такая нетипичная ситуация, поэтому ожидаю возвращения, очень хочу увидеть их. На самом деле кто-то говорит, что внутри бури, не так страшно, как снаружи за этим наблюдать".

Также Елена Зеленская рассказала, что была поражена поддержкой со стороны Джо Байдена: "Мне было очень приятно и это была большая честь. Потому что первые леди не всегда даже с президентами приходят в Белый дом, а особенно, когда первая леди одна – таких выпадов вообще, кажется, не было. Он меня тепло поздравил. У меня сразу появилось ощущение, что я приехала к друзьям".

Первая леди о своих задачах в Америке

Елена Зеленская рассказала, какие задачи ставила перед собой и что смогла воплотить в жизнь. По ее мнению, ее услышали, и помощь Украине продолжится.

У меня есть свои миссии – эмоциональное влияние. Именно этим оружием я должна пользоваться, когда общаюсь с людьми. Это большой успех, что столько высокопоставленных должностных лиц, со мной радостно встречались, я видела в глазах каждого поддержку и каждый спрашивал, как помочь. Я очень вдохновилась этим визитом,

– призналась первая леди.

Жена президента обсудила и вопросы психологического здоровья: "Еще в Ужгороде я подняла этот вопрос, потому что нам нужна помощь всех стран, у которых есть опыт. Экспертиза в лечении ПТСР-синдромов, лечении раненых военных, работа с семьями, дети – перечень проблем очень большой. Мне действительно приятно, что Байден не только выслушала меня, а взяла эти вопросы в работу".

"Мне кажется, просить надо то, что тебе нужно. Все остальные вещи – это потом. Нам нужно оружие, поэтому я ничего другого просить не могла. Мне показалось, что я до них достучалась, потому что я говорила с ними не как с чиновниками или членами Конгресса. Я говорила к мамам, папам, дочерям и сыновьям. Мне кажется, меня услышали", – добавила Зеленская.

Жена президента также отметила, что видела и чувствовала поддержку от всех – это уменьшало ее волнение.

Мне действительно было приятно, я почувствовала, что меня поддерживали все находившиеся в зале. Когда ты выступаешь на этой сцене перед трибуной, ты не можешь это почувствовать полностью. Когда я спустилась с ними поздороваться, с ними действительно было очень искренно и очень приятно. Да, невероятно волновалась и я очень счастлива, что я это сделала. Для меня это был экзамен, кажется, я его сдала,

– сказала первая леди.

Сговорились ли первые леди, выбирая туфли

На встрече в Белом доме обувь Джилл Байден и Елены Зеленской образовали цвета украинского флага. Но супруга президента Украины призналась, что договариваться об одежде – вне протокола.

"Мы были с ней также удивлены, это был для нас обоих приятный сюрприз. Она, видимо, знала, что если она наденет что-то из наших цветов, это будет приятно. А я как представительница Украины хотела одеть украинские цвета. Они хотели сделать нам приятно".