Елена Зеленская позировала для американского Vogue: фото первой леди Украины на обложке

Первая леди Украины Елена Зеленская позировала в фотосессии для американского глянца Vogue. Также на съемке присутствовал Владимир Зеленский, с которым Елена изображена на нескольких кадрах.

Фотографом была культовая фотография Енни Лейбовиц, а стилисткой – фэшн-редактор украинского Vogue Юлия Пелипас.

Важно Моя боль, которую я несу, – Елена Зеленская призналась, что для нее тяжелее всего в войне

Елена Зеленская снялась для Vogue

В издании отметили, что во время войны в Украине первая леди Елена Зеленская стала дипломатом на передовой и лицом эмоциональной потери своей нации.

Это были самые ужасные месяцы в моей жизни и жизни каждого украинца. Честно говоря, я не думаю, что кто-то знает, как мы справлялись эмоционально,

– сказала Зеленская в интервью.



Елена Зеленская на обложке Vogue / Фото Vogue

Фотосессия и разговор Елены с журналистами прошел в Киеве. Там первая леди заверила, что украинцы не сомневаются в победе и это то, что помогает нам двигаться дальше.

В интервью Vogue президентские супруги рассказали о жизни во время войны, своем браке и общей истории, а также своих мечтах о будущем Украины.

Владимир Зеленский во время разговора с журналистами, как всегда, очень нежно рассказывал о любимой. Война только усилила их любовь.

Елена действительно моя самая лучшая подруга. Она тоже патриотка и очень любит Украину. Это верно. И она прекрасная мать,

– сказал президент.

Владимир и Елена Зеленские Vogue / Фото Vogue