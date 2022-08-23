"Я вижу украинский флаг всюду": Зеленская красноречиво поздравила украинцев с праздником

Первая леди Украины Елена Зеленская присоединилась к поздравлениям с Днем государственного флага Украины. За последние полгода она совершила немало визитов к раненым бойцам, общаясь с детьми и посещая разные события. И говорит, что видит наше знамя просто повсюду.

Елена Зеленская говорит, что видит украинский флаг в палате раненого бойца во львовском госпитале и в руках маленькой девочки, чей папа уже не вернется с войны. Видит флаг в наряде первой леди Литвы, когда она открывает Украинский центр, и флаг, в который завернулась преподавательница из оккупированного россиянами города, потому что хочет учить своих питомцев на украинском.

Как поздравил ее муж Не признаем чужие цвета на своей земле и небе, – Зеленский поздравил украинцев с Днем Знамени

В частности, она вспомнила момент, когда Джилл Байден встретила ее с сине-желтыми цветами и как увидела флаг на книжной полке в Вене.

Наше знамя сейчас видит весь мир. В его краски одеваются чиновники и мировые звезды, и его вывешивают на миллионах домов обычные люди, приютившие украинские семьи. Синим и желтым подсвечивают исторические здания, и эти цвета теперь точно войдут в историю как цвета свободы и взаимной поддержки. Гостеприимной земли и, надеемся, совсем скоро – мирного неба,

– написала первая леди Украины.

Как еще украинцы поздравляют с праздником

Со знаковым днем своих поклонников уже поздравили звезды шоубизнеса: Маша Ефросинина, ROXOLANA, Оля Цыбульская, Екатерина Кухар и другие. Они публикуют роскошные кадры с сине-желтыми флагами и говорят, что несказанно горды демонстрировать его всему миру.