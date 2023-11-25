Фотограф вблизи показал эмоции Елены Зеленской на публичном мероприятии: фото первой леди

На днях Елена Зеленская приняла участие в конгрессе, посвященном женщинам. Фотограф Ян Доброносов показал необычные фото первой леди.

22 ноября в Киеве состоялся 7-й украинский женский конгресс. Супруга президента приняла в нем участие и выступила перед публикой.

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Фотограф Ян Доброносов опубликовал в сети портреты первой леди, где показал эмоции на ее лице вблизи. Елена Зеленская часто улыбалась.

Елена Зеленская на женском конгрессе / Фото Яна Доброносова

О чем говорила Зеленская

Первая леди высказывалась о современном пути украинских женщин. Например, то, что в обществе уже изменился архаический образ "берегини", ведь украинка уже давно не сидит у домашнего очага. Теперь он строит новый дом и защищает страну.

Также Елена Зеленская отметила, что в этом году выросло лидерство украинцев. Важно продолжать бороться с гендерным разрывом в оплате труда.

Украинские женщины – лидер. Это уже не нужно никому доказывать. Это факт. Теперь нужно только жить с этим, осознавая свою ценность и права,

– подытожила первая леди.

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