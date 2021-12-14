Елена Зеленская посетила презентацию книги в сером наряде: фото элегантного образа

Первая леди Украины побывала на очередном светском мероприятии. На нем Елена Зеленская предстала в элегантном сером костюме.

Елена Зеленская на днях побывала на презентации книги "Мир без границ" о разнообразии и равенстве. В инстаграме она поделилась впечатлениями от издания.

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Книга рассказывает, как осознать, что люди разные – и по физическим, и по ментальным данным, и как это принять. Она учит тактично общаться, избегая ярлыков. Почему лучше говорить "люди с инвалидностью", чем "инвалиды"? Потому что каждый человек – личность, и нельзя никого определять только по диагнозу,

– подчеркнула жена президента.

Зеленская добавила, что книгу распространят среди украинских школ для обучения.

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины вышла в свет в элегантном аутфите. Она предстала перед камерами в серой водолазке и костюме в тон, состоящем из брюк и жакета.

Елена Зеленская дополнила образ массивными серьгами-подвесками. Особенно выделялся ярко-красный маникюр.

Волосы жены президента были уложены воздушными локонами. На лице первая леди сделала макияж, подчеркнув глаза стрелками. Поскольку она находилась среди большого количества людей, то надела защитную маску.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди

Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди