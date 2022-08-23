В белом жакете: Зеленская пообщалась с первыми леди о гуммопомощи и реабилитации

Елена Зеленская рассказала, что уже прошел месяц со второго Саммита первых леди и джентльменов. Она отчиталась о результатах и встретилась с женами президентов онлайн.

Прошел ровно месяц со дня второго Саммита первых леди и джентльменов, организованного Еленой Зеленской. Супруга президента отметила, что Саммит должен быть не одноразовым мероприятием, а постоянным взаимодействием.

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Елена Зеленская пообщалась с первой леди

Первая леди поделилась, что продолжает с коллегами работать над результатами Саммита и периодически общаться с ними.

Именно о промежуточных результатах второго Саммита и о наших планах речь шла во время уже состоявшихся видеоконференций. Один из них – первые 57 новых реанимобилей, которые закупило Минздрав в рамках средств, поступивших из 51 страны мира на платформу UNITED24. Они будут спасать украинцев в горячих точках,

– отчиталась Елена Зеленская.

Супруга президента добавила, что сбор средств на реанимобили продолжается, ведь машины попадают под обстрелы, нуждаются в замене.

Первая леди пообщалась с коллегами

Елена Зеленская также показала кадры по видеоконференциям с супругой Президента Европейского совета Амели Дербаудренгиен, первой леди Латвийской Республики Андрей Левите, первой леди Белизу Россаной Марией Брисеньо и супругой Президента Исландии Элизой Рейд. На встречу с ними первая леди надела белый классический жакет.

Говорили о гуманитарной помощи Украине, обеспечении наших пострадавших граждан протезами и реабилитации раненых, их психологической поддержке и помощи нашим временным переселенцам,

– сообщила Зеленская.

"Для меня важно поделиться тем, что нам уже удалось и чего мы еще можем достичь, объединив усилия. Ведь название нашего саммита "Украина и мир: будущее, которое мы (от)строим вместе" не теряет актуальности".

Елена Зеленская на конференциях с первыми леди / Фото из инстаграма Елены Зеленской