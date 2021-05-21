Елена Зеленская покорила образом в белом костюме с вышивкой: безупречное появление первой леди

Президентская чета посетили церемонию вручения Шевченковской премии. Символично, что для мероприятия, которое состоялось в День вышиванки, Елена Зеленская выбрала белый костюм и вышитый жилет.

В четверг, 20 мая, состоялось награждение лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко. Важное мероприятие на территории Софийского собора не обошли вниманием Владимир и Елена Зеленские. Если президент растрогал присутствующих эмоциональной речью, то первая леди ошеломила идеальным образом.

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Безупречный образ Елены Зеленская

Для знаковой церемонии первая леди Украины выбрала наряд от популярного дизайнера Лилии Литковской. На ней был белый костюм-тройка – любимые трендовые брюки палаццо, стильный удлиненный пиджак без лацкана и особый жакет. Он расшит мастерицами вручную и стилизирован под вышиванку.

Зеленский на Шевченковской премии / Фото Офис Президента

Безупречный белый костюм Елена Зеленская довершила черными туфлями-лодочками на невысоком каблуке. На церемонии награждения первая леди выглядела идеально!

Волосы она собрала назад иуложила в изысканную прическу "раковину". Позаботилась она и о нежном макияже с акцентом на глаза. То ли от эстетики мероприятия, то ли от того, что рядом муж-президент, Зеленская сияла от счастья.

Зеленськие на Шевченковской премии / Фото Офис Президента

Зеленский на Шевченковской премии / Фото Офис Президента