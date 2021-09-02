Елена Зеленская показала образ в белом костюме в Вашингтоне: фото нового выхода

Рабочий визит Владимира и Елены Зеленских в США продолжается. Президентская пара открыла "Украинский дом" в Вашингтоне. Первая леди приехала на торжество в элегантном белом костюме.

В рамках официального визита Владимира Зеленского в США происходит немало событий. Одним из них стала встреча президента с лидерами украинской общины и торжественное открытие "Украинского дома".

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Новый образ Елены Зеленской

Первая леди приехала на мероприятие вместе с мужем. Она предстала перед публикой в ​​элегантном белом костюме, состоящем из длинной юбки и пиджака с лаконичным декольте. Такой образ Елена соединила со светлыми туфлями-лодочками на каблуках.

Волосы Зеленская уложила в легкие локоны и забрала в сторону. На лице сделала макияж в коричневых оттенках. Супруга президента довершила ауфит изысканным ожерельем.



Владимир и Елена Зеленская в Вашингтоне / Фото сайта Офиса Президента

Президент Украины назвал открытие "Украинского дома" знаковым завершением своего пребывания в Вашингтоне. Также он отметил высокий уровень подготовки визита, во время которого произошло много знаковых встреч.

Глава государства подчеркнул важность поддержки Соединенными Штатами Америки суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реформ в нашей стране. Украинская община в США играет значительную роль в укреплении стратегического партнерства двух государств.