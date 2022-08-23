Зеленская показала, как 11-летняя Яна из Краматорска учится ходить на протезах в США
Источник:твиттер Елены Зеленской
В июне семья Степаненко – мама и дочь, потерявшие конечности на вокзале в Краматорске – отправилась на протезирование в США. 11-летняя Яна уже делает свои первые самостоятельные шаги. Ею восхищается первая леди Елена Зеленская.
В своем твиттере Елена Зеленская, которая занимается программой протезирования пострадавших украинцев в США, опубликовала трогательное видео. На нем Яна Степаненко из Краматорска ходит на высокотехнологичных протезах без поддержки врачей.
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Елена Зеленская показала первые шаги Яны из Краматорска на протезах
У маленькой украинки Яни больше внутренней силы, чем в оккупантов, которые пытались убить ее, обстреляв вокзал в Краматорске. С каждым днем она все увереннее шагает к новой, счастливой жизни,
– прокомментировала Елена Зеленская.
Она добавила, что хочет встретиться с Яной после завершения ее курса реабилитации – в мирной, свободной Украине.
"Радуюсь за Яну и надеюсь, что вскоре мы встретимся в мирной Украине", – написала первая леди Украины.
Что известно об 11-летней Яне Степаненко из Краматорска
- 8 апреля, в день, когда россия цинично ударила по вокзалу в Краматорске, Яна с мамой Натальей ждали эвакуационный поезд из Донбасса. Они стояли в очереди за чаем и потеряли конечности: женщина одну ногу, а девочка – обе. К счастью, ее брат Ярослав не пострадал. Он и стал их опорой.
- Маму и дочь спасали медики Краматорска, Днепра, а затем их доставили в детскую больницу Святого Николая во Львове.
- 23 июня семья Степаненко поехала на протезирование в США, их согласилась принять клиника в Сан-Диего.