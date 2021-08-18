Елена Зеленская появилась на официальной встрече в голубом костюме: фото нового выхода

Первая леди Украины Елена Зеленская провела официальную встречу с представителями культуры, на которой анонсировала запуск аудиогидов в украинских культурных центрах. Для рабочего дня она выбрала элегантный костюм нежно-голубого цвета.

17 августа Министерство культуры и информационной политики подписало меморандум с Государственным агентством развития туризма и Медиасервисом Megogo. Благодаря такому сотрудничеству тридцать учреждений смогут рассказать об украинской истории и культуре на английском и украинском языках.

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Образ Елены Зеленской

Первая леди предстала перед публикой в ​​элегантном костюме нежно-голубого цвета, состоящем из штанов, жилетки и удлиненного пиджака, который застегивался на одну пуговицу. Такой look соединила с бежевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

Волосы Елена Зеленская уложила в легкие локоны и забрала в сторону. На лице она сделала повседневный макияж в коричневых оттенках, которым подчеркнула натуральную красоту. Среди аксессуаров довершила аутфит платком, который была в маленьком кармане пиджака, и лаконичными серьгами.



Елена Зеленская в голубом костюме / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская на рабочей встрече / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская на рабочей встрече / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская на рабочей встрече / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская на рабочей встрече / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская на рабочей встрече / Фото с инстаграма первой леди



Елена Зеленская запускает аудиогиды в Украине / Фото с инстаграма первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

Рассказывать о запуске украиноязычного аудиогида в мире – это хороший признак того, что украинский услышат еще больше людей. Каждое событие становится очередным шагом в развитии имиджа страны.

К 30-летию украинской независимости я с радостью анонсирую начало работы над запуском тридцати двуязычных аудиогидов, которые на этот раз заработают в культурных центрах Украины – музеях, крепостях и заповедниках. Для каждого из нас посещение музеев станет еще более удобным, современным и интерактивным.

Полтавский краеведческий музей, Ужгородский замок и даже пещера Атлантида – увлекательная история всех этих мест наконец станет доступной. Это лишь несколько примеров памятников, которые будут еще ближе, понятнее и доступнее как для украинцев, так и для иностранцев.