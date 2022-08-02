"Объединили усилия": Елена Зеленская подписала двусторонний Меморандум с ЮНИСЕФ

Первая леди Украины Елена Зеленская сообщила о подписании Меморандума о взаимопонимании с ЮНИСЕФ. Она объяснила, какими будут сферы сотрудничества.

Жена президента Елена Зеленская сообщила о новом успешном сотрудничестве. Она подписала двусторонний Меморандум о взаимопонимании с ЮНИСЕФ.

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Елена Зеленская подписала Меморандум о взаимопонимании

Первая леди сообщила, что сотрудничество с ЮНИСЕФ (детский фонд ООН, лидер по защите прав и интересов детей) продолжалось и до войны. Но теперь они объединили усилия, чтобы война не так сильно влияла на детей и молодежь.

Также Елена Зеленская рассказала об основных сферах сотрудничества:

"Вместе будем рассказывать миру, как война забирает детство у наших детей. Чтобы каждый понимал: россия нарушает в Украине все международные конвенции о правах ребенка";

Первая леди внедрит Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки для борьбы с травмами;

Планируют создать безбарьерную среду для детей, являвшуюся одной из основных задач и до войны;

"Содействовать улучшению доступа и качества обучения в заведениях общего среднего и дошкольного образования в Украине, в частности путем улучшения качества питания. Одним из элементов сотрудничества в рамках Меморандума станет кампания "Спільно до навчання", которую запускаем с ЮНИСЕФ, а также МОН и другими органами власти в преддверии учебного года".

Елена Зеленская добавила, что кампания "Спільно до навчання" будет включать несколько сфер: безопасность (наличие укрытий и активность там и инструкции для учителей) и психосоциальная поддержка.

Взрослые вместе с детьми могут выбрать формат обучения в новом году: онлайн, офлайн или комбинированное. Однако не должны ставить под вопрос то, будут ли дети вообще учиться,

– подытожила первая леди.



Елена Зеленская с представителем ЮНИСЕФ / Фото из инстаграма первой леди