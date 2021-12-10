Елена Зеленская побывала на предрождественской ярмарке в карамельном наряде

Первая леди Украины на днях вышла в свет в карамельном наряде. Она побывала на предрождественской социальной ярмарке.

Жена президента Украины показала фото со своего очередного выхода. Елена Зеленская посетила предрождественскую ярмарку с особой целью.

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Первая леди рассказала, что на ярмарке можно устроить фотосессию, сделать макияж и попробовать сладости. Но на самом деле ярмарка "Ключ к свободе" демонстрирует товары и услуги предприятий, которые помогают начать новую жизнь пострадавшим от домашнего насилия.

Эта возможность работать или даже переучиться на новую специальность, предоставленная карьерным хабом "Разорви круг" от UNFPA Украина, уже помогла начать новую жизнь свыше 180 людям. Часть своей прибыли они теперь направляют на помощь другим – на противодействие и предотвращение домашнего насилия в своих городах,

– поделилась Елена Зеленская.

Она добавила, что ярмарка интересна как обычным посетителям, так и тем, кто нуждается в новой жизни.

Образ Елены Зеленской

На ярмарке первая леди Украины появилась в наряде, который надевала и раньше. Она предстала в одежде нежного карамельного цвета – свитере и длинном пальто на пуговицах.

Елена Зеленская дополнила образ массивными золотыми серьгами-кольцами и элегантной брошью. Она собрала волосы в низкий пучок, а на лице сделала макияж. Жена президента не забыла о средствах защиты и гуляла по ярмарке в маске.

Елена Зеленская на ярмарке / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Другие образы первой леди

Ярким выходом в желтом свитере и брюках жена президента удивила на рабочей встрече со студентами.

На открытие форума "Украина 30. Саммит Дети" женщина выбрала костюм насыщенного красного цвета.

Для другого публичного выхода Елена Зеленская выбрала классическое кашемировое пальто темно-синего цвета.

Текст публикации Елены Зеленской

Здесь можно попробовать авторские сладости и заказать одежду, сделать фотосессию и даже макияж. Снаружи – обычная предрождественская ярмарка. Но на самом деле – значительно больше.

Ярмарка "Ключ к свободе" представляет товары и услуги социальных предприятий, которые трудоустраивают пострадавших от домашнего насилия. Эта возможность работать или даже переучиться на новую специальность, предоставленная карьерным хабом "Разорви круг" от UNFPA Украина, уже помогла начать новую жизнь свыше 180 людям. Часть своей прибыли они теперь направляют на помощь другим – на противодействие и предотвращение домашнего насилия в своих городах.

Всем советую посетить это теплое мероприятие: сегодня с 14:00 до 20:00, а 11–12 декабря – с 10:00 до 20:00 на 6-м этаже центра ArtHall D12, вул. Десятинная, 12, Киев.

Интересно будет и обычным посетителям, и тем, кто сам нуждается в шансе на новую жизнь после домашнего насилия. Карьерные консультанты подскажут, как и где трудоустроиться, развиваться, зарабатывать и несмотря на все – победить в любой жизненной ситуации!