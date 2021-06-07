Елена Зеленская ошеломила безупречным образом в синем костюме: фото

Первая леди Украины очаровала публику новым выходом. Елена Зеленская продемонстрировала безупречный образ на праздновании Национального дня Швеции. Она выбрала для события элегантный костюм темно-синего цвета.

В воскресенье, 6 июня, Елена Зеленская вместе с Послом Королевства Швеция в Украине, шведской общиной и представителями международных организаций отпраздновали Национальный день Швеции.

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Элегантный look Елены Зеленской

Первая леди выбрала для торжественного мероприятия элегантный наряд. Елена предстала перед публикой в темно-синем костюме, состоявшем из широких классических брюк и удлиненного пиджака, который застегивался на 2 пуговицы. Под пиджак Зеленская надела белую блузку. Такой наряд она соединила с белой обувью на каблуке.

Среди аксессуаров Елена дополнила look стильными серьгами. Волосы она собрала в аккуратный пучок сзади, а на лице сделала легкий повседневный макияж в коричневых оттенках. Образ первой леди был очень гармоничным и изысканным.

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В публикации Елена отметила, что Украину и Швецию объединяют не только сине-желтые цвета флага и совместные события прошлого, но и теплые, дружеские отношения в настоящее время.

Расширяя нашу дружбу и сотрудничество, мы запустили украиноязычный аудиогид в Музее Ваза в Стокгольме. Это самый посещаемый музей Швеции,

– поделилась Зеленская.

Первая леди добавила, "Ваза" – единственный в мире корабль XVII века, который сохранился до сих пор. Его строительство длилось примерно 2 года. В то время это было одно из крупнейших судов в мире.

"Признаюсь, я еще не имела возможности посетить Швецию. Но очень мечтаю познакомиться со страной, прогуляться по улицам Стокгольма и лично посетить Музей Ваза. А пока вместе со всеми желающими я прослушаю экскурсию по музею через мобильное приложение", – подчеркнула Елена.