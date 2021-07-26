Елена Зеленская опубликовала новое портретное фото: нежный образ первой леди

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала новое портретное фото. Она предстала перед камерой в молочном костюме, а в руках держала книжку, которую издал Минрегион.

Елена Зеленская очаровала поклонников новым образом. Она не только показала стильный look, но и похвасталась новой прической.

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Нежный образ Елены Зеленской

Первая леди позировала на камеру в элегантном костюме молочного цвета. Поскольку фото портретное, то видно лишь пиджак и блузку под ним. Изысканный look Зеленская дополнила золотыми украшениями – цепочкой и серьгами.

На этот раз Елена уложила волосы ровно и забрала набок. Она поменяла не только укладку, но и цвет волос, покрасившись в более светлый. На лице супруга президента сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом и коричневыми тенями. Привлекает внимание и ее фантастический красный маникюр.



Елена Зеленская в молочном костюме / Фото из инстаграма Елены Зеленской

В подписи под фото первая леди Украины рассказала, что Минрегион презентовал книгу "Исследование доступности городских пространств". Это отчет, который является первым этапом работы в рамках создания альбома безбарьерных решений. За основу исследования взяли обычный сценарий передвижения по городу, в котором человек последовательно пользуется 4-мя условными зонами: подъезды в домах, улицы, общественные пространства и общественные здания.

"Осенью представим первую часть альбома безбарьерных решений, частью которого является этот отчет. В нем понятно и на примерах проиллюстрируем, какими должны быть доступные крыльцо и подъезды", – добавила Зеленская.