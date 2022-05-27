Елена Зеленская обратилась к гостям благотворительного концерта в Нью-Йорке: видео выступления

Первая леди Украины Елена Зеленская выступила перед гостями благотворительного концерта в Нью-Йорке. В концерте приняли участие мировые знамениности, перед которыми Елена в очередной раз рассказала о войне в Украине, которую нельзя умалчивать.

Концерт в поддержку Украины состоялся в зале "Карнеги-холл", где 100 лет назад впервые прозвучал украинский "Щедрик" Николая Леоновича. Елена Зеленская отметила, что хоть и в онлайн-режиме, но ей приятно выступать перед собравшимися в этом зале. Лишь жаль, что поводом для выступления стала война в ее стране.

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Елена Зеленская выступила в Нью-Йорке

Запись обращения первой леди Украины была показана на большом экране. Она подчеркнула, что цивилизованному человеку тяжело жить во время войны. Зеленская уверена, что музыка лечит, вдохновляет, придает надежды и уверенности. Поэтому важно, чтобы музы не молчали, когда говорят пушки.

Украинский вечер в "Карнеги-холле" – это напоминание о том, что Украина является неотъемлемой частью мировой культуры, что линия фронта – это не только позиции украинских войск, но и граница между цивилизацией и варварством, культурой и нравственностью.

По одну сторону те, кто, как и многие наши музыканты сейчас, устраивает концерты классической музыки на фоне разбитых домов, чтобы вдохновить горожан. А по другой – захватчики, которые после ограбления чужого дома оставляют заминированное домашнее пианино,

– эмоционально выразилась Зеленская.

Первая леди поблагодарила мировое сообщество за поддержку Украины, которая сейчас чрезвычайно ценна и важна. О войне нельзя забывать. Да, она утомительна, но не может становиться обыденностью.

Обращение Елены Зеленской: смотрите видео онлайн

На днях Елена Зеленская дала интервью испанскому ELLE: