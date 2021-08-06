Ничего не выдумывали, – Елена Зеленская о шутках в "Квартале 95"

Первая леди Украины Елена Зеленская дала большое интервью, в котором рассказала о теперешней жизни, а также поделилась подробностями работы в "Квартале 95". Женщина отметила, что все политические шутки были правдивыми и то, что ее муж стал объектом таких шуток, – нормально.

До того, как Зеленский стал президентом, он работал в студии "Квартал 95", где вместе с женой писал шутки про украинских чиновников. Теперь коллеги в сценках часто используют именно его имя.

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Юмористические проекты первой леди Украины

В новом статусе Елена продолжает писать сценарии для юмористических проектов. Признается, что в ее компании есть много телевизионных шоу. Однако не рассекречивает, какие именно.

Я бы не хотела рассказывать об этом, поскольку после моих слов проект будут рассматривать как мой. Но это не так. Есть материалы, в которых я продолжаю работать, потому что это моя работа,

– добавила первая леди.



Елена Зеленская / Фото "Фокуса"

Зеленская о работе в "Квартале 95"

Владимир часто смеялся над политиками, над упадком экономики в стране, над тем, как нужно или не стоит требовать помощи у западных партнеров. Сейчас Зеленский стал заложником собственных шуток.

Первая леди отметила, они понимали, над чем раньше шутили. Люди по-разному могут воспринимать информацию, которую потребляют, и так же критиковать.

"Мы всегда транслировали то, что говорили люди вокруг нас. Ничего не выдумывали. Это сатира, которая не может быть выдуманной. Сейчас Владимир стал президентом и объектом таких же шуток. И это нормально. Я это понимаю, он тоже. Хорошо, когда шутки смешные. Мы оцениваем с точки зрения юмора, и часто нам кажется, что можно было сделать и смешнее", – поделилась Елена Зеленская.