Елена Зеленская очаровала элегантностью в коричневых брюках и черной кофте: фото

Первая леди Украины Елена Зеленская показала новый образ. Она побывала на встрече с представителями бизнес-сообщества. Для события выбрала классические коричневые брюки и черную элегантную кофту.

Елена Зеленская в очередной раз очаровала публику изысканным вкусом в одежде. Во время каждого публичного выхода она демонстрирует безупречные аутфиты.

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Красивый look Елены Зеленской

Для нового рабочего выхода первая леди выбрала широкие коричневые брюки и черную удлиненную кофту. Стройную талию подчеркнула тонким ремешком. Вероятно, объединила look с обувью на каблуках.

Волосы Елена собрала в красивый пучок сзади. На лице сделала легкий повседневный макияж в натуральных оттенках. Довершила образ лаконичными серьгами. Look Зеленской получился очень элегантным и гармоничным.

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Зеленская пообщалась с представителями бизнес-сообщества на встрече, организованной ЕВА (European Business Association). Там она рассказала о направлениях своей деятельности в статусе первой леди, поделилась результатами, достижениями и дальнейшими планами проектов.

"Встреча проходила в двух форматах: онлайн и оффлайн. Более 150 представителей бизнеса имели возможность приобщиться к ней, задать свои вопросы. Мне было приятно и важно услышать, что бизнесу интересны направления моей работы. Так, уже во время нашего диалога прозвучал ряд идей и предложений ", – рассказала Елена в публикации.

Жена Зеленского добавила, что верит, что после этой встречи у нее появится еще больше единомышленников, с которыми будет реализовывать совместные проекты.