Елена Зеленская в клетчатом жакете и ботфортах сходила на премьеру фильма

В среду, 16 ноября, состоялась премьера фильма "Разорви круг", которую посетила Елена Зеленская. На кино о домашнем насилии первая леди сходила в женственном образе – удлиненном жакете, верблюжьей юбке и ботфортах.

Благодаря почетной амбассадорке ООН Маше Ефросининой на экраны вышел документальный фильм "Разорви круг". Это лента о двух украинках, которые страдали от насилия: Александра – от деспотичного мужа, а Ива сама поднимала руку на сына после того, как ребенком ее избивал пьяный отец.

Интересно Елена Зеленская выступила на форуме во Львове: фото в черном жакете с вышивкой

Это непростое кино. Прежде всего потому, что не игровое. Героини – реальные украинские женщины, которые рассказывают свои настоящие истории. И они больнее художественных,

– поделилась эмоциями Елена Зеленская.

Она подчеркнула, что главный месседж фильма: "Я смогла разорвать круг насилия – сможешь и ты". Первая леди публично поблагодарила героинь за отвагу, Машу Ефросинину – за идею, а режиссера Елизавету Смит – за ее воплощение.



Маша Ефросинина с героиней и режиссером фильма "Разорви круг" / Фото с инстаграма Зеленской

Образ Елены Зеленской на премьере фильма

В столичном кинотеатре Зеленская появилась в удлиненном клетчатом жакете, который не впервые выбирает для публичных мероприятий. Свой look она довершила коричневым гольфом в рубчик и пышной верблюжьей юбкой за колено.

Под стильный верх первая леди подобрала молочные ботфорты на шпильках. Из аксессуаров на ней неизменно защитная маска, а из украшений – золотые серьги-кольца. Легкая укладка и макияж с акцентом на глаза завершили образ Елены Зеленской.



Елена Зеленская в клетчатом пиджаке / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская в клетчатом пиджаке / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская в клетчатом пиджаке / Фото из инстаграма первой леди Украины Добавим, в последний раз Елена Зеленская , в последний раз Елена Зеленская надевала жакет в клетку для визита в NEOбразовательный Арсенал. В сентябре она дополняла его классическими черными брюками.

Полный текст публикации Елены Зеленской:

Состоялась премьера фильма "Разорви круг". Это непростое кино. Прежде всего потому, что не игровое. Героини – реальные украинские женщины, которые рассказывают свои настоящие истории. И они больнее художественных. Ибо не каждый актер достигнет той правдивости, с которой люди свидетельствуют сами.

Это очень-очень смелый поступок – сняться в таком фильме. Рассказать не только о том, как стал жертвой, но и как поймал на жестокости себя и прекратил это. Для каждой зрительницы – и зрителя! – это послание: "Я смогла разорвать круг насилия – сможешь и ты".

Спасибо режиссеру Елизавете Смит. Спасибо автору идеи Маше Ефросининой. И отважным героиням – Иве и Саше.

Всем, у кого похожая ситуация, важно знать: вы не одиноки. Вы не должны быть жертвой. И никто другой не должен. Насилие – это не норма. Страх можно преодолеть.