Елена Усенко из Детского Евровидения хотела бросить вокал в 7 лет: "Вылилось много негатива"

Украинская вокалистка и победительница отбора Детского Евровидения в Украине призналась, что хотела оставить навсегда вокал, когда ей было 7 лет. Но, по иронии судьбы, уже через такое же количество лет она поедет представлять Украину в Париже.

Меньше чем через 10 дней Елена Усенко будет представлять Украину на конкурсе во Франции. Там она презентует "взрослую" песню "Важіль". Несмотря на сложный путь к победе в отборе, когда-то Усенко совсем хотела завершить историю с музыкой.

Полный разговор читайте здесь "Будущее будем делать мы": интервью с Еленой Усенко – представительницей Детского Евровидения

"В семь лет я начала заниматься вокалом и впервые вышла на сцену. Тогда я не смогла выступить так, как этого хотел мой педагог. На меня вылилось очень много негатива, и я подумала, что это не мое", – поделилась девушка.

У меня была мечта, но я перестала учиться. Я сказала маме, что больше никогда в жизни не буду петь,

– заявила Елена.

Елена Усенко хотела бросить вокал / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Как Усенко вернулась на сцену

Однако уже через три года она вернулась к творчеству, но во время паузы она продолжала совершенствоваться: она ходила на танцы, а также посещала уроки рисования и разные кружки от школы. "Радикально ничего не меняла, просто перестала заниматься вокалом, потому что боялась сцены", – констатировала девушка.

Катя Комар – преподавательница вокала у Елены Усенко / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Однако вернуться на сцену подтолкнула ее мама. Она предложила ей пойти к другому преподавателю – Кате Комар, которая готовила раньше к Детскому Евровидению Настю Багинскую. Хотя она боялась идти на прослушивание, потому что стрессовала, но ей все удалось. Для Елены ее преподавательница теперь как "вокальная мама". Вместе с ней она и попробовала свои силы в Детском Евровидении в 2020 году, но победил тогда Александр Балабанов.

Тогда я хотела на Детское Евровидение, но когда объявляли баллы, что-то внутри сказало мне: "А может, в этом году оно мне и не нужно?" Я поняла, что через год буду готова морально на миллиард процентов, а в том году была готова на 99. Да, я заняла второе место, а Саша Балабанов – первое. Это дало мне большой стимул работать дальше,

– призналась Усенко и добавила, что весь год готовилась, чтобы получить первое место на отборе.

Напомним, Детское Евровидение-2021 состоится 19 декабря в парижском концертном холле "La Seine Musicale". Финал будут транслировать в 17:00 по киевскому времени.

Елена Усенко едет на Детское Евровидение: видео 24 канала