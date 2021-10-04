Елена Шоптенко взяла сына на "Танцы со звездами": звезда рассказала, как реагировал малыш

Украинская танцовщица и главный хореограф шоу "Танцы со звездами" в один из рабочих дней взяла на студию своего сына. Она рассказала, что малыш больше всего заинтересовался кубком победителя и партнершей MELOVIN.

Украинская танцовщица Елена Шоптенко стала главным хореографом нового сезона шоу "Танцы со звездами". Поэтому она много времени посвящает проекту и его участникам. Вероятно, 3-летний сын знаменитости часто скучает по звездной мамочке.

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Сын Елены Шоптенко пришел на "Танцы со звездами"

На днях танцовщица поделилась, что сын Алексей попросил ее пойти вместе на работу. Елена Шоптенко не смогла отказать сыну и взяла его на генеральную репетицию одного из выпусков.

Первое, что он спросил: "Мама, отведи меня туда, где танцуют",

– поделилась хореограф.

Звезда призналась, что больше всего малыша поразил большой кубок "Танцев со звездами", а также партнерша MELOVIN, одетая в костюм далматинца. По словам Елены Шоптенко, Алексей назвал девушку "белым зверем" и впоследствии искал в павильоне.

Хореограф добавила, что танцы не слишком увлекли ее сына. Однако она почувствовала, что мальчик точно имеет тягу к прекрасному.



Елена Шоптенко с сыном / Фото из инстаграма Елены Шоптенко

Поклонники танцовщицы прокомментировали новое и редкое фото с сыном:

"Вы и есть лучший пример для сына";

"Как это мило. Первый признак того, что ребенок будет танцевать";

"Круто";

"О, у вашего сына замечательный вкус";

"Танец Круэллы с "далматинцем"и нам очень понравился".

Текст публикации Елены Шоптенко

"Мама, возьми меня с собой на работу!" – такие приятные слова от сына!

Мой АА вчера приходил на генпрогон "Танцы со звездами", и первое, что он спросил: "Мама, отведи меня туда, где танцуют".

Самые сильные впечатления вызвал кубок "Танцев со звездами" и участница в костюме далматинца из "Круэллы", которую он прозвал "белым зверем" и затем искал по всему павильону.

Сами танцы АА не слишком впечатлили, но тяга к прекрасному у него точно есть.

В такие моменты хочется быть лучшим примером для своего ребенка!