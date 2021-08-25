Елена Мозговая впервые рассказала, с какой болезнью борется

Украинский продюсер Елена Мозговая прошла медицинское обследование и теперь знает, какая болезнь мучает ее уже почти 2 месяца. Врачи диагностировали у 47-летней женщины болезнь Лайма – инфекционное заболевание, которое передают клещи.

Елена Мозговая узнала о диагнозе, вернувшись с фестиваля "Черноморские Игры". За время, пока она находилась в Скадовске, получила много негативных слов в свой адрес. Пользователи сети писали, что, когда болеют, не ездят на фестивали.

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Болезнь Елены Мозговой

Музыкальный продюсер объяснила, что фото, где она имеет красивый вид, и сообщения, в которых не жалуется, не означают, что ничего не происходит. Пока Елена была на "Черноморских Играх", медики устанавливали ее диагноз. Оказалось, что это болезнь Лайма или боррелиоз.

Болезнь Лайма

Болезнь Лайма или боррелиоз – это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением кожи, нервной системы, сердца, часто перерастает в хроническую. Инфекция попадает в организм человека через клеща.

Текст публикации Елены Мозговой:

Закончился фестиваль и сегодня было время прочитать комментарии и сообщения. Понимаете, если я публикую фотографии, на которых я хорошо выгляжу, тексты, в которых я не ною и не жалуюсь, это не значит, что "в Багдаде все спокойно", что "вид на миллион, никаких признаков болезни", "может то Вы себе придумали, когда болеют не ездят по фестивалям" и тому подобное. Это не совсем адекватные реакции в любом случае.

Пока я "ездила", в который раз делали анализы, и теперь подтвердился диагноз. Нашли причину, последствия которой я лечила почти 2 месяца. Да, я справилась за это время с нереальными болями, параличом мышц половины лица и еще немалым количеством "приятностей", которые несет в себе эта инфекция. Согласно результатам анализов – это болезнь Лайма или боррелиоз. Впереди длительное лечение и спасибо друзьям, которые постоянно помогают, без них не справиться.

Всем желаю здоровья! И еще, никогда не судите по фотографиям в соцсетях или СМИ о реальности происходящего за кулисами жизни более или менее публичных людей. Доброй ночи. В советах и рецептах не нуждаюсь. За добрые слова заранее спасибо.