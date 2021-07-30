Он умер на моих руках, – Елена Мозговая о смерти родного отца и последнем лете с ним
Источник:фейсбук Елены Мозговой
Украинский продюсер и дочь легендарного певца Николая Мозгового в годовщину его смерти поделилась чувственными воспоминаниями. Она рассказала, что 11 лет назад провела с ним почти все лето, даже не осознавая, что его в "жаркий" июле не станет.
Известно, что Николай Мозговой умер 30 июля 2010 года из-за остановки сердца. Его похоронили на Байковом кладбище в 62-летнем возрасте. По словам Елены, этот день и месяцы, проведенные вместе, она никогда не забудет.
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"Я никогда себе бы не простила..."
"11 лет назад, была такая же жара, как и сегодня. Весь июль 2010-го я жила в доме родителей, такого не было давно, я даже не объясню сейчас, с чем было связано то решение... Возможно, моё подсознание знало, что это последние дни и последнее лето вместе... Мы говорили, говорили, говорили, рассказывали друг другу так много, будто не разговаривали всю жизнь... Я никогда бы себе не простила, если бы не провела тот жаркий июль рядом с ним", – рассказала Елена.
Она добавила, что в вечер перед его смертью она приготовила ему любимую гречку и котлеты из щуки. После этого он лег спать, "потому что устал и хотел прилечь пораньше".
Утром я услышала истерический крик мамы: "Лена, папа умирает!" А дальше все, как в худшем кошмаре... Мама, которая отчаянно пыталась его спасти и завести дыхание, и сердце, потом скорая с разрядами и уколами, крики, плач, истерики... Он умер на моих руках. Я слышала, как он выдохнул и ушел в лучший мир... В мир, где нет злобы, подлости, зависти, коварства, лжи... С которыми он всю жизнь боролся и с которыми мириться просто не мог,
– поразила рассказом дочь Мозгового.
Женщина добавила, что в день годовщины смерти отца уйдет с родными на службу в церковь, а потом со священником и родными поедет к нему на кладбище.
"Привезем цветов, помолимся... Знаю, он придет и обнимет, как прежде... И станет так уютно, и спокойно... Как прежде", – подытожила Мозговая.
Что известно о Николае Мозговом
- Мужчина был известным украинским эстрадным певцом, композитором-песенником и народным артистом Украины. Родился в Хмельницкой области.
- Музыкальное образование получил в Черновицком музыкальном училище имени Сидора Воробкевича. Некоторое время он даже учился в Харьковском юридическом институте, а затем в Республиканской студии эстрадно-циркового искусства в Киеве. Специальность "сольного пения" дополнительно получил в Киевской государственной консерватории имени Петра Чайковского.
- Мужчина выступал на многих украинских фестивалях и сам неоднократно был в составе жюри. С 1993 года возглавлял Украинский художественный фонд имени В. Ивасюка; с 1994 по 1999 работал директором и художественным руководителем Украинского государственного театра песни; а с 2005-го работал генеральным директором и художественным руководителем Национального Дворца искусств "Украина". Также работал преподавателем в университете Драгоманова.
- Его самыми известными музыкальными произведениями стали ""Край, мій рідний край", "Моя перша любов", "Спомин", "Горянка", "Вперше", "Ти пригадай" и другие. Для своей дочери Елены он написал песни "Білі лілеї", "Ти згадай", "Матіола".