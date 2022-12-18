Вайб Мортиссии Адамс: украинцы засыпали комплиментами солистку Go_A на Евровидении

Звезда украинского коллектива Go_A Екатерина Павленко стала одной из ведущих Национального отбора Евровидения 2023 года этого года. Артистка надела для мероприятия классическое приталенное платье черного цвета, которое многим фанатам напомнило героиню популярной истории о семейке Адамсов.

Стилистом образа Екатерины Павленко стала Екатерина Тарновская. Она подчеркнула стройную фигуру и пышный бюст звезды лаконичным черным платьем максидлины. Платье имело длинные рукава и интересную линию декольте, а образ подчеркивали две татуировки под ключицами Кати. Вечерний look завершила красная помада на губах и серьгах с имитацией кружева черного цвета.

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Екатерина Павленко на отборе-2023 / Скриншот по инстаграмма



Екатерина Павленко в черном платье / Скриншот из инстаграмма



Злата Огневич и Екатерина Павленко – две ведущих отбора 2023 / Скриншот из инстаграмма

Как комментируют образ фанаты

Певица редко решается на такие образы, но фанаты уже успели засыпать ее приятными комментариями в инстаграмме, тиктоке. Многие не ожидали, что Екатерина способна на такие смелые эксперименты и уже сравнила, то с Мортисией Адамс, то с Тринити:

"Там Дамиано должен был бы в ногах лежать";

"Она мне все время напоминает Вайнону Райдера";

"Мамаша пришла";

"Я одна в ней вижу Тринити из "Матрицы"?";

"Отдает вайбом Мортисии Адамс";

"Икона";

"Лучшая";

"Вайб Мортисии Адамс";

"Королева".

К слову Солистка Go_A высказалась о судьях Нацотбора Санину и Тополь, которых взяли вместо нее

Напомним, что соведущими Екатерины Павленко стала певица Злата Огневич и Тимур Мирошниченко. Певицы также соревновались за кресла судей в этом году, но украинцы в Действии проголосовали за Джамалу, Тараса Тополю и Юлию Санину.