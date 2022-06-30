Звезда сериала "Женский доктор" не встает с постели из-за болезни: что с Екатериной Тишкевич

Звезде украинских сериалов Екатерине Тишкевич нужна помощь. Она уже 8 лет борется с ужасающей головной болью, врачи в Украине не могут установить диагноз. Теперь актриса отправится на лечение в Европу, поскольку в последнее время из-за боли даже не может встать с постели.

О болезни Екатерины рассказала ее коллега Анастасия Цимбалара. Впоследствии сама Катя опубликовала фото, на котором изображена уставшей по болезни, и поделилась, что с ней.

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Болезнь Екатерины Тишкевич

Уже 8 лет Екатерина страдает от страшной головной боли. За это время она опробовала все возможные методы лечения в Украине, но результата нет. Сейчас даже прошлые методы лечения (17 таблеток в день и постоянные капельницы) перестали работать. Катя не встает с кровати,

– рассказала Цимбалару.

Все эти 4 месяца полномасштабной войны актриса, несмотря на страшную боль, продолжала волонтерить и помогать нашей стране, но сейчас помощь нужна ей: "Во время проведения недавнего МРТ в мозгу нашли изменения, но поставить диагноз в Украине не могут, поэтому отправляют ее на обследование в Европу, где смогут сделать диагностику, найти причину и наконец-то назначить эффективное лечение. Нет возможности сейчас зарабатывать своей основной сферой деятельности, нужно собрать деньги. Сейчас сумма составляет 11 300 евро. Эти средства нужны на поездку и диагностику в Германии".

Екатерина продолжает искать другие, более дешевые клиники, где ее будут готовы принять, однако на это нет много времени. Коллега Тишкевич попросила всех принять участие в сборе и помочь в этой борьбе за возможность жить полноценной жизнью.

Помочь Екатерине Тишкевич можно по этим реквизитам:

Приватбанк: 5168755474454812 Тишкевич Екатерина Игоревна

Монобанк: 5375411405387759 Тишкевич Екатерина

PayPal: tyshkevich94@gmail.com



Цимбалару о болезни Тишкевич / Скриншот по фейсбука Цимбалару

На инстаграм-странице Екатерина также рассказала о своей болезни, а также о том, какие методы лечения за эти 8 лет она использовала, чтобы преодолеть невыносимую головную боль.

Главный симптом – это невыносимая головная боль, которая начинается внезапно и не отпускает ни на секунду, болит 24/7 так сильно, что я не могу говорить или держать глаза открытыми. Моя мама невролог, поэтому просто поверьте, что мы были почти у всех лучших врачей нашей страны,

– поделилась актриса.

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