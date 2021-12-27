Екатерина Репяхова с сыном и мамой прогулялась по Львову: видео с рождественской ярмарки
Источник:инстаграм Екатерины Репяховой
Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова последние дни 2021 года вместе с мамой и маленьким сыном проводит во Львове. Там она посетила традиционную рождественскую ярмарку, полакомилась глинтвейном и купила сувениры.
Виктор Павлик с женой, сыном и тещей отправился на предпраздничные гастроли и семейный отдых. Звездная семья находится в Западной Украине.
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В период зимних праздников Екатерина Репяхова не смогла обойти традиционную рождественскую ярмарку во Львове. Туда она отправилась вместе с маленьким сыном Михаилом и матерью.
Екатерина Репяхова на ярмарке во Львове
Звездная жена поделилась атмосферными видео в инстаграме. Она поделилась кадрами из рождественской ярмарки, где можно полакомиться ароматным глинтвейном и вкусной едой. Екатерина не смогла пройти мимо и вместе с мамой заказала поесть и попробовала глинтвейн, который отлично согревает в морозную погоду.
Прогулка Екатерины Репяховой во Львове / Видео с инстаграм-сторим Репяховой
Также Репяхова купила несколько сувениров:
- свечу в виде ангела для мамы Виктора Павлика;
- две игрушки на елку для себя. Хотя Екатерина отметила, что у них дома нет елки, однако не смогла не приобрести невероятно красивые игрушки в память об этой поездке.
Поскольку на улице очень холодно, после этой прогулки Репяхова вместе с сыном и мамой пошли греться в торговый центр. Там они выпили теплого чая и отправились на шоппинг.
Прогулка Екатерины Репяховой во Львове / Скриншот инстаграм-сторис Репяховой