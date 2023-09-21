Нам не страшно, но мы становимся злее, – Екатерина Осадчая после ракетной атаки обратилась к миру

Утром 21 сентября страна-террорист снова обстреляла мирные города Украины. Ведущая Екатерина Осадчая эмоционально отреагировала на ракетную атаку и обратилась к миру. Звезда подчеркнула, что этим Россия не сможет запугать украинцев.

Осадчая рассказала о последствиях ракетной атаки. Она отметила, что оккупанты атаковали Украину 43 крылатыми ракетами, 36 из которых сбили силы ПВО.

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Реакция Осадчей на ракетную атаку

Звездная ведущая сообщила, что утром 21 сентября Россия-террорист атаковала Черкассы, Львов, Ровно и Киев.

Несколько волн страшных обстрелов… Это нескончаемый геноцид большой свободной страны. Оставьте нас в покое, нам не страшно, мы просто становимся злее,

– заявила Осадчая.

Знаменитость добавила, что из-за атаки по Украине пострадали десятки людей, погибших до сих пор устанавливают, ведь разбирают завалы.

Екатерина Осадчая обратилась к миру

Осадчая также обратилась к мировому сообществу. Она попросила людей не привыкать к войне в Украине. Екатерина добавила текст на английском языке, чтобы весь мир знал о циничных действиях России.

Ведущая показала последствия ударов по городам. Она поделилась с поклонниками жуткими фото после массированной атаки.

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