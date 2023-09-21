Нам не страшно, но мы становимся злее, – Екатерина Осадчая после ракетной атаки обратилась к миру
Источник:Екатерина Осадчая
Утром 21 сентября страна-террорист снова обстреляла мирные города Украины. Ведущая Екатерина Осадчая эмоционально отреагировала на ракетную атаку и обратилась к миру. Звезда подчеркнула, что этим Россия не сможет запугать украинцев.
Осадчая рассказала о последствиях ракетной атаки. Она отметила, что оккупанты атаковали Украину 43 крылатыми ракетами, 36 из которых сбили силы ПВО.
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Реакция Осадчей на ракетную атаку
Звездная ведущая сообщила, что утром 21 сентября Россия-террорист атаковала Черкассы, Львов, Ровно и Киев.
Несколько волн страшных обстрелов… Это нескончаемый геноцид большой свободной страны. Оставьте нас в покое, нам не страшно, мы просто становимся злее,
– заявила Осадчая.
Знаменитость добавила, что из-за атаки по Украине пострадали десятки людей, погибших до сих пор устанавливают, ведь разбирают завалы.
Екатерина Осадчая обратилась к миру
Осадчая также обратилась к мировому сообществу. Она попросила людей не привыкать к войне в Украине. Екатерина добавила текст на английском языке, чтобы весь мир знал о циничных действиях России.
Ведущая показала последствия ударов по городам. Она поделилась с поклонниками жуткими фото после массированной атаки.
Как другие звезды реагируют на ракетную атаку
- Анна Саливанчук обратила внимание, что Россия обстреляла Украину в Международный день мира (21 сентября). Она пожелала, чтобы в Украине скорее наступил мир и поблагодарила защитников.
- Ольга Сумская заявила, что утро в Киеве было громким. Но она благодарна силам ПВО за сбивание большинства ракет. Ее коллега, актриса Анна Кошмал отметила, что когда-нибудь в Украине обязательно наступит мир, а с неба будут падать звезды вместо ракет.
- Тарас Цымбалюк напомнил, что Россия – террористическая страна. А блоггер Алина Шаманская призналась, что проснулась от громких взрывов в Киеве. Обломки ракеты рухнули в соседнем районе.
- Григорий Решетник призвал украинцев объединяться. А его жена Кристина выразила злобу на русских. Она пожелала им слышно звуки взрывов до конца жизни.
- Наталья Денисенко опубликовала фотографии с обнаженными ягодицами. Актриса написала, что показывает их вражеским ракетам.
- Слава Дьомин назвал россиян "бестолковыми контрацептивами". Он также отметил, что в эту ночь в Украину прилетел годовой бюджет Рязанской области. По его мнению, россияне ощущают свой конец.