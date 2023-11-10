Ему стыдно, – Кузнецова рассказала, хочет ли ее муж-россиянин получить украинское гражданство

Украинская актриса Екатерина Кузнецова, которая к началу полномасштабного вторжения строила карьеру в России и даже встретила там своего будущего мужа, осудила российскую агрессию. Сейчас она с любимым живет на острове Тенерифе в Испании. На днях Екатерина рассказала, планирует ли ее супруг получать украинское гражданство.

Выяснилось, что Максим действительно над этим задумывался. В то же время, пока он занимается документами по испанской резиденции.

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Екатерина Кузнецова об украинском гражданстве мужа-россиянина

Актриса сообщила, что ее избранник Максим Аплин планирует получить украинское гражданство.

Он думает об этом. Планирует это сделать. Сейчас занимается документами по испанской резиденции. Ему, конечно, стыдно, и он переживает. Всем сердцем поддерживает Украину,

– поделилась знаменитость.

Интервью с Екатериной Кузнецовой: смотрите видео онлайн

Отношения Екатерины и Максима: что известно

Актриса встретилась со своим будущим мужем на Шри-Ланке.

После четырех лет в отношениях, в апреле 2021 года, Максим сделал Екатерине предложение.

Что Максим говорит о войне в Украине

, Максим Аплин – российский бизнесмен и серфер.

Мужчина осуждал путинскую диктатуру еще до 24 февраля и не хотел жить в России. Так что с началом полномасштабного вторжения звездная пара недолго думая уехала из страны-агрессора.

В итоге теперь Екатерина живет на две страны – Украину, где у нее родные и работа, и Испанию, где муж и друзья.