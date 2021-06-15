Екатерина Кухар восхитила нежным образом в молочном наряде: фото

Прима-балерина Екатерина Кухар имеет особый стиль, который отличает ее среди других представительниц украинского шоу-бизнеса. Она продемонстрировала новый образ в плиссированном костюме-юбке длины миди и жилетке.

39-летняя судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар – пример утонченности и женственности. В повседневной жизни она редко отваживается на смелые разрезы и глубокие декольте. Сдержанным оказался и новый летний аутфит балерины.

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Нежный образ Екатерины Кухар

Звезда подобрала плиссированный костюм молочного цвета с нежно-голубой вставкой – пышную юбку длины миди и жилетку. Его Кухар соединила с базовой белой футболкой и босоножками на высоком каблуке. Этот образ воздушен и нежен, как и сама балерина.

Похоже, женственный аутфит Екатерина Кухар подобрала для светского выхода. Она заснята в парке, однако выглядит слишком нарядно как для будничной прогулки. Волосы звезда вложила в голливудские локоны и сделала безупречный макияж в карамельных оттенках.



Екатерина Кухар в молочном наряде / Фото из инстаграма балерины

Предыдущие образы Екатерины Кухар