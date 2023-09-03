Стильное 1 сентября со звездными гостями: Екатерина Кухар покорила образом в костюме от Фролова

Прима-балерина Екатерина Кухар отпраздновала 1 сентября в Киевском хореографическом колледже. Она продемонстрировала стильный образ.

Екатерина Кухар отпраздновала начало учебного вместе с 205 учениками Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Они доказали, что балет – это не только искусство, но и источник вдохновения.

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Екатерина Кухар отпраздновала 1 сентября

Балерина и преподавательница в начало учебного года высказалась о желании развивать таланты каждого ребенка и реализовывать потенциал студентов.

Мы растим их к большой сцене! Надеюсь, что они дойдут все до конечной цели, несмотря на такие тяжелые испытания, что проживает наша Родина. Они – будущая элита. Послы украинской культуры в мире,

– сказала Екатерина Кухар.

1 сентября прима-балерина выбрала классический белый брючный костюм от украинского дизайнера Ивана Фролова. Ее образ дополнял бежевый топ и туфли на высоком каблуке с металлическим острым носиком.



Екатерина Кухар / Фото пресс-службы

Какие звезды посетили праздник

С началом учебного года поздравили музыканты и артисты – певица Lida Lee, композитор-виртуоз Евгений Хмара, заслуженная артистка Украины, солистка Национальной оперы Украины Ольга Голица и дизайнер Юлия Магдич.

Во время торжественной церемонии первого звонка в колледже состоялось посвящение учащихся. Композитор Евгений Хмара исполнил свою мелодию и зарядил весь зал энергией. Певица Lida Lee зарядила всех позитивом, исполнив песню "Просыпайся".

Само искусство помогает пройти все эти темные времена хотя бы немного легче. Мы верим в вас, в нашу молодежь, которая есть наше светлое будущее, и вместе мы сделаем этот мир лучшим местом для всех нас!

– высказалась Lida Lee.



Лида Ли и Евгений Хмара / Фото пресс-службы



Праздник 1 звонка / Фото пресс-службы