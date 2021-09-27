Екатерина Кухар ошеломила образом в салатовом платье: видео с "Танцев со звездами"

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар покорила ярким образом в 5 прямом эфире "Танцев со звездами". Она надела роскошное платье салатового цвета, которое прекрасно подходило под тематику выпуска – "Ночь латины".

26 сентября состоялся четвертый прямой эфир "Танцев со звездами", где танцовщики зажгли страстными латиноамериканскими постановками. Согласно эфиру нарядили и судей шоу.

Смотрите также Екатерина Кухар трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Образ Екатерины Кухар

Перед эфиром прима-балерина сняла эффектное видео в гримерке. Она показала роскошное платье, в котором сверкала перед камерами.

Екатерина надела длинное платье салатового цвета с объемными вставками по всей длине. Наряд имел соблазнительный вырез на ноге и обнажил плечо Кухар, что придало ее образу обаяния и особой страсти. Look звезда соединила с обувью на каблуках.

Визажисты поработали над прической и макияжем знаменитости. Ее волосы уложили в локоны с "мокрым" эффектом. Губы накрасили нюдовой помадой, а на лице сделали акцент на глазах. Аутфит Екатерины Кухар получился очень гармоничным и женственным.

Такой look не остался без внимания со стороны подписчиков примы-балерины. В комментариях они, как всегда, засыпают Екатерину приятными словами.