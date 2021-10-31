Екатерина Кухар наконец нарушила молчание и призналась, снова ли беременна

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар по-настоящему взбудоражила сеть своим заявлением в 8 прямом эфире "Танцев со звездами". Давая оценку звездным участникам, она эмоционально призналась, что находится "в положении". Сейчас она объяснила, что под этими словами не подразумевала беременность.

Отметим, что в 8 выпуске "Танцев со звездами" Екатерина Кухар не скупилась на комплименты солистке группы KAZKA, а свою эмоциональность она объясняла тем, что в положении. Так закрались мысли, что знаменитость ждет третьего ребенка.

К слову Я в положении, – Екатерина Кухар намекнула на беременность в эфире "Танцев со звездами"

В новом, девятом выпуске шоу Екатерина Кухар в начале эфира в первую очередь рассказала, что же она имела в виду под своими шокирующими словами.

Всю неделю – один и тот же вопрос, действительно ли я в положении? Да, я действительно в положении, но творческом, потому что наши проекты – как дети, мы их вынашиваем, они появляются на свет и международный фестиваль имени Сержа Лифаря именно такой,

– объяснила звезда.

Такие слова объясняют то, почему Екатерина Кухар хранила молчание в течение целой недели и не комментировала свои слова, пока ее поклонники терялись в догадках и пытались разглядеть изменения в фигуре балерины.

Екатерина Кухар объяснила, беременна ли: видео (смотрите с 8:50)