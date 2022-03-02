Екатерина Бужинская показала своих заплаканных детей, призывающих остановить войну в Украине

Украинская певица Екатерина Бужинская показала щемящие фото своих детей, которые против войны и хотят жить в мирной Украине.

Екатерина Бужинская воспитывает двух близнецов – Дмитрия и Екатерину, которым сейчас 5 лет. В своем инстаграмме она показала грустных детей, которые в своем маленьком возрасте уже узнали, что такое война.

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На фотографиях в голубых вышиванках позировал Дима и Катеринка с традиционным сине-желтым венком на голове. Дети держали картинки, которые нарисовали на фоне последних событий в Украине.

Сын Екатерины Бужинской нарисовал танк, а дочь – солнышко, украинский флаг и разноцветные изображения людей. Со слезами на глазах маленький мальчик произнес: "No war in Ukraine" (Нет войне в Украине).

Маленькие ангелочки не должны знать, что такое война! Они не должны ночевать в холодных подвалах и голодать! Дети должны засыпать под люльку, которую поет мама, а не под страшные взрывы агрессора! Дети хотят жить! Российские власти, каждая слезинка наших детей – на вашей совести! Вы заплатите за все, что пришлось нам пережить. Мы не забудете этого никогда,

– заявила певица.

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В своем предыдущем сообщении Екатерина Бужинская также обратилась к россиянам. Она показала ужасающие последствия того, что принесли оккупанты на наши мирные земли. Украина сейчас находится в сплошных развалинах, а ни в чем не повинные люди вынуждены прятаться и бежать в другие страны от вражеских войск.

"Мое обращение к россиянам! Остановите агрессора, выходите на митинги!! Российские матери остановите ваших сыновей! Не пускайте их на войну в Украину! Требуйте прекратить этот ад! Нет войне! Украина победите хотите вы этого или нет! Бог на нашей стороне! нас это освободительная война, за нашу землю и народ, а не «операция», как говорят вам! Не будьте слепы!", – заявила исполнительница.

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