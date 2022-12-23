Ефросинина вспомнила, как ребенком жила в Крыму без света: "Те времена кажутся приключением"

Украинская ведущая Маша Ефросинина вспомнила свое детство в Крыму, когда там были проблемы с электроэнергией. Она рассказала, как это было и сравнила с нынешними днями.

Украинская ведущая Маша Ефросинина в День энергетика рассказала, что отключение света для нее на самом деле – не новинка. Она вспомнила 1992, когда жила с родителями и сестрой в Керчи в квартире на 9 этаже.

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Маша Ефросинина вспомнила, как в детстве

"Мне 13 лет. Я точно знаю свои обязанности: успеть сделать уроки, погладить белье и отварить картошку или макароны до того, как выключат свет. Его выключают каждый день: в худшем случае, в 18, когда родители еще не вернулись (тогда обязательно нужно сбегать к лифту и постучаться и покричать, не застряли ли они), или около 20 – тогда еще можно поужинать вместе с семьей", – вспомнила ведущая.

Маша рассказала, что чаще всего свет выключали во время ужина – тогда ее отец зажигал керосиновую лампу, а мама готовила еду на кубиках сухого спирта.

Нас с сестрой заматывали в папин тулуп – я вдвигала руку в один рукав, Лиза в другой – так и сидели. Было не страшно, ведь родители рядом и они точно знают, что делать. Папа объясняет, что это просто такая бедная у нас страна, что Керчь очень маленький городок, и для него электроэнергии не хватает.

Ефросинина добавила, что с годами, когда исчезал свет, она вспоминала те годы в Керчи как ужас. Но теперь ее детство без света напоминает "происшествие" по сравнению с происходящим сейчас. Однако теперь украинцы знают, кто во всем виноват, и знают, кого следует благодарить. Поэтому она обратилась к энергетикам, воинам света и упорству. "Нам не известно, что терпят эти люди, восстанавливая для нас свет. Свет, который почти вся наша жизнь была для нас обыденностью! Что чувствуют, когда, починив все, видят, как снова оно уничтожается. Слава им! Сил им! И поклон!".



Маша Ефросинина / Фото из инстаграма ведущей