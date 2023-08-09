Вылупки, – Ефросинина резко отреагировала на скандальные заявления Остапчука, Позитива и Буше

На днях ведущий Владимир Остапчук, певец Позитив и блоггер Богдан Буше оскандалились. На них вылилась значительная волна хейта после нового выпуска шоу Остапчука, где шоумены обсудили женщин и свои предпочтения. Больше всего пользователей возмутили высказывания мужчин о женской депиляции. Следовательно, на это отреагировала Маша Ефросинина.

Она подчеркнула, что "каждая девушка 10 из 10" и должна для себя это осознавать. К тому же следует понимать, что не нужно указывать, как человек должен выглядеть, ведь это личное дело каждого.

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Маша Ефросинина вступилась за девушек

В своем посте телеведущая подчеркнула, что каждый человек имеет право бриться там, где он этого хочет. Также каждый может стричься и одеваться, как ему нравится. Более того, Маша отметила, что женщина не должна "успевать" забеременеть до определенного возраста. Она должна делать этот выбор только когда готова.

Девушки, каждая из нас и есть 10 из 10. И была бы всегда, если бы не вылупки, которые всю нашу жизнь считают нужным указывать нам, что что-то у нас не так,

– отметила Ефросинина.

"Уважаемые даватели советов о том, как должна выглядеть женщина, чтобы вы ее как-то там оценили, вот мой вам совет — сначала возьмите сантиметр, и померьте себе то, что очень хорошо объяснит вам, почему именно там находятся ваши мозги", — эмоционально подчеркнула ведущая.

Реакция сети

Многие поклонники согласились со словами знаменитости:

"Громкие, адекватные, слова взрослой, сильной и смелой женщины. Такая позиция должна быть у всех женщин и ко всему, не только к внешности. Также и к работе, которую она выбирает, к вещам, которые делает и к мечтам, которых она достигает ";

"Согласна с вами на все 100%";

"Эта жизнь каждого из нас и только мы вправе себе давать советы и заботиться о себе. Восхищаюсь вами, Мария";

"База, грунт, основа";

"Так и есть. Для себя, а не для кого-то";

"Так держать, Мария. Ваше высказывание 10/10".

К тому же, позицию Маши Ефросининой поддержали и другие украинские знаменитости:

Журналистка Алина Доротюк : "Браво";

: "Браво"; Блоггерша и певица Диана Глостер : "Аминь".

: "Аминь". Кроме этого, свой комментарий под публикацией оставила спортсменка Дарья Белодид.

Впрочем, были и те, кто не понимает, почему женщины так озлобились на шоуменов. В частности, одна из комментаторов отметила, что высказывания Остапчука, Позитива и Буше ее совсем не задели: "Странно, мнения разделились. Меня их слова не задели абсолютно. Как и все люди, они сказали, что им не нравится… Каждому свое. Действительно, я не понимаю хейт".

Напомним, в выпуске "Мекнул — спрашивайте" Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше обсуждали женщин. Так шоумен озвучил вопрос о том, допустимо ли женщине не брить волосы: "Она 10/10, но не любит депиляцию. Это ок?".

Позитив ответил: "Это не ок".

"Мне вообще не ок. Я считаю, что девушка должна быть выбрита. Повсюду", – добавил Остапчук.

"Без депиляции она не может быть 10 из 10. А то, что она считает – сори!" – отметил Богдан Буше.