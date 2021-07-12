Единственный и последний, – Alyona Alyona пожалела о треке с российской группой "Каста"

В июне Alyona Alyona спела с группой "Каста", которая выступал в оккупированном Крыму. После этого на рэпершу свалился шквал критики. Она успела пожалеть об этой коллаборации, хотя считает российский коллектив оппозиционным.

В личном профиле с 400-тысячной аудиторией Alyona Alyona рассказала, что сотрудничество ей предлагали десятки артистов из России, однако она согласилась лишь на фит с "Кастой". По словам звезды, это потому, что они борются против путинского режима.

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"Каста – одна из немногих музыкальных групп России, которая открыто протестует против путинского режима, выпускает клипы в поддержку революции в Беларуси, а участники группы постоянно ходят на митинги и открыто говорят о своей позиции. Они одни из немногих, кто сказал "нам стыдно за Россию", когда у нас аннексировали Крым", – написала рэперша.

Alyona Alyona добавила, что на нее безосновательно взвалили ответственность за отношения "Касты" со скандальными российскими артистами – Бастой и Рэм Диггой, треки с которыми вошли в новый альбом группы.

Я делаю выводы и теперь понимаю, что мой с ними фит – единственный и последний фит с артистом из России. Даже оппозиционным,

– заявила Alyona Alyona.

Рэперша добавила, что за годы музыкальной карьеры ни разу не появилась в России. Кроме того, она оправдалась за сотрудничество с другими россиянами – шоу "Вписка" и Александром Гудковым, который появился в ее клипе на песню Dancer.

"Если говорить о России, то мы принципиально туда ни разу не ездили ни для интервью, ни для концертов, хоть предложений вагон. Если кто-то приезжал в Украину, и СБУ их пропускала – мы могли сотрудничать, но принципиально на украинском языке. Никаких финансовых условий и рублей никогда не было", – высказалась Alyona Alyona.