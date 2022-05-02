Единственной дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон – 7 лет: новые фото принцессы Шарлотты

В семье герцогов Кембриджских праздник. 2 мая их единственной дочери принцессе Шарлотте исполняется 7 лет. По этой причине Кейт и Уильям опубликовали новые фото наследницы.

Традиционно в день рождения королевский дворец публикует новые фото именинника. В этот весенний день это фотографии принцессы Шарлотты.

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Не секрет, что Кейт Миддлтон обожает фотографировать своих детей и большинство снимков, появляющихся в сети, ее авторства. Не стали исключением и новые фотографии. Принцесса Шарлотта предстала перед камерой, сидя на траве с невероятно красивыми синими цветами. Девочка надела голубой свитер и темно-синие брюки, гармонично сочетающиеся с локацией. Длинные роскошные волосы распустили. На лице Шарлотты сверкала искренняя улыбка.

Спасибо за все отличные сообщения на седьмой день рождения принцессы Шарлотты!

– написали герцоги под фото.



Принцессе Шарлотте исполнилось 7 лет / Фото из инстаграмма герцогов Кембриджских



Принцессе Шарлотте исполнилось 7 лет / Фото из инстаграмма герцогов Кембриджских

В комментариях поклонники королевской семьи Великобритании продолжают засыпать принцессу приветствиями и комплиментами.