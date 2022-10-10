Дзидзьо побывал в гостях у женщины, сын которой задонатил 7 тысяч евро на ВСУ: милое видео

В июле Дзидзьо вместе с Федишин и Пономаревым устроил благотворительный ужин в Праге, где собирал деньги на авто для ВСУ. Среди гостей был украинец Марко, который задонатил 7 тысяч евро и попросил певца заехать в гости к его матери. В октябре звезда выполнил обещание.

Михаил Хома, известный под сценическим именем Дзидзьо, вспомнил, что почти три месяца назад Марко "максимально искренне" пожертвовал на украинскую армию 7 тысяч евро. Взамен артист пообещал выполнить его маленькую просьбу – спеть для мамы Марии. Певец доказал, что придерживается слова.

Напомним Дзидзьо встретился с мамой после долгой разлуки и показал трогательное фото

Дзидзьо погостил у мамы украинца, который задонатил 7 тысяч евро на ВСУ

Обещание выполнил. Отчитываюсь: маму Марию и брата Марка Романа посетил, песню для мамы спел, чаю попил, кнедликов наелся. Маме спасибо за хорошего сына, а Марку – за помощь ВСУ и встречу с прекрасной мамой Марией,

– прокомментировал певец.

Маме и брату Марка артист спел украинскую народную песню "Марічка". Ее студийную версию он выпустил в апреле 2022 года.

"Украинцы – невероятные, где бы они ни были", – гордо написал Дзидзьо.

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Сеть тронута поступком Дзидзьо и подчеркивает, что слава его не испортила: