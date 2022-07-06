Искушение для юного парня, – Дзидзьо вспомнил, как его чуть не затащили в пограничники

С самого детства Дзидзьо занимался музыкой, но до громкой карьеры попробовал себя в роли пограничника. Сейчас он считает это едва ли не самой большой ошибкой в своей жизни.

У Михаила Фомы (настоящее имя Дзидзьо) только музыкальное образование, но он мог стать пограничником. Узнайте, кто и как затащил артиста на таможню.

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Как Дзидзьо попал на таможню

Вокалом певец занимался на студии в Яворове, где сдружился с пограничниками. Так он познакомился с начальником пункта пропуска Краковец, и тот пригласил его к себе на службу.

Меня заметил начальник таможни Краковца, недавно пришедший из Киева. Я такой исполнительный парень – и колонки могу принести, и организовать, и помочь, и сам спеть. Он мне предложил: "Иди к нам в коллектив на службу",

– вспомнил Дзидзьо.

По слухам он знал, что на то время, чтобы устроиться пограничником, нужно было заплатить сумасшедшие деньги. Поэтому Михаил дважды проигнорировал начальника, а в третий раз пошел с документами в отдел кадров.

"На мой взгляд, это было искушение для юного парня – запрыгнуть в вагон шикарных условий", – признался Дзидзьо.

Почему Дзидзьо не стал пограничником

Еще на стажировке Дзидзьо понял, что таможня – это не его. Тем более что начальник вернулся в Киев и продвигать его было некому.

Я ужасно скучал по студии, ужасно скучал по концертам, по свободному времени, которое я уделял творчеству, а тут у меня его нет. И я понял, что это была моя большая ошибка, как искушение. Это для меня наука на всю жизнь. Чтобы от этих соблазнов отказываться, я часто вспоминаю таможню,

– поделился музыкант.

После этого он окончательно понял, что его жизнь – это творчество, а служба для других людей.