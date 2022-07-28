Готовился ехать на юбилей, – Дзидзьо рассказал, как чуть не загремел до беглых артистов

В первый день российского вторжения, 24 февраля, Дзидзьо был в Киеве. Однако война могла застать его в Португалии, ведь он собирался ехать на юбилей к маме.

Последние пять месяцев Дзидзьо выступает только для военных и время от времени поет на благотворительных мероприятиях. Он не взял в руки оружие, но подтвердил свою безупречную репутацию. Однако все могло сложиться по-другому, на него тоже могли наброситься с обвинениями в бегстве.

К теме Приходько высмеяла сбежавших от войны Яму, Потапа и Монатика: как она будет приветствовать их с победой

Почему Дзидзьо мог загреметь до беглых артистов

Мама певца много лет живет в Португалии. 19 февраля она отпраздновала юбилей и ждала звездного сына в гости. Однако приехать он не успел. Дзидзьо говорит, что если бы закончил работу до 24 февраля, война застала бы его уже в Лиссабоне. Так бы он, как и Потап, загремел в список беглых артистов.

С большим удовольствием готовился ехать к маме на юбилей. Сделал для нее суперподарок, потому что мы не были долгое время вместе. У мамы день рождения 19 февраля, сказал ей, что доработаю и приеду к вам. Хороший был подарок, и все сорвалось – война,

– вспомнил певец.

Дзидзьо с мамой / Фото с инстаграма певца

Когда и почему Дзидзьо уехал за границу во время войны

С первых недель войны Дзидзьо звали на благотворительные концерты за границей, но он всем отказывал, потому что не мог покинуть страну в столь тяжелое время. На пятый месяц полномасштабного вторжения он таки рванул в тур с Пономаревым и Федишин.

Четыре месяца я вообще не принимал никаких предложений. Потом посмотрел, что все артисты поехали. Мне звонят с передовой, просят помочь финансово. Одним словом, я принял приглашение вместе с Александром Пономаревым и Ириной Федишин,

– объяснил Дзидзьо.

О своем решении он не пожалел, ведь в Европе собрал в четыре, а то и в пять раз больше денег, чем планировал.

"Мы превзошли ожидания организаторов, и то, что мы привезем – это будет ойо-йой, как много", – похвастался певец.

Дзидзьо с Александром Пономаревым и Ириной Федишин / Фото из инстаграма певца